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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП921837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза автомобильным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Bezverhnya@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безверхняя Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Орск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921837Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрск
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 15:0026.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921837Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке на подачу транспортного средства
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, пр-кт Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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