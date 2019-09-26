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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза автомобильным транспортом

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза автомобильным транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921837Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза автомобильным транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор типовой

    Приложение № 6

    Приложение № 1

    Приложение № 3

    ГП921837_second_parts_protocol.rtf

    ГП921837_second_parts_protocol_(2).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Bezverhnya@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безверхняя Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921837Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 15:0026.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921837Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201925.12.2019 14:0025.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921837Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузаОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке на подачу транспортного средства

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, пр-кт Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок подачи транспортного средства: подача транспортного средства в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года. Готовность приступить к подаче транспортного средства по факту получения заявки на выделения автотранспорта ООО «Уралмаш-Горное Оборудование».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор типовой

    27.12.2019

    Приложение № 6

    27.12.2019

    Приложение № 3

    27.12.2019

    Приложение № 1

    27.12.2019

    Извещение

    27.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/544005/name/5e0a26a45c77e7.29234944

    30.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/545607/name/5e17fb5794a867.16725795

    10.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА"

    Кол-во: 1

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