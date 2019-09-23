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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921830Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921830

    Уникальный номер закупки

    100

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 06:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТФ договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Plyushch@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющ Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 06:00 GMT +323.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921830Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2019 06:0023.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921830Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201923.09.2019 15:0023.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921830Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Орск- г. Екатеринбург "

    Кол-во: 0

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