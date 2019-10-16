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Номер извещения
ГП921828
Уникальный номер закупки
ЮК-2-19-047
Наименование закупки
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 06:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-21
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
ovchinnikovasi@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Софья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 10:09 GMT +316.10.2019 10:0916.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921828Дата и время окончания срока приема заявок «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск
Подведение итогов не позднее
27.11.2019 08:0027.11.2019 08:0027.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921828Подведение итогов не позднее «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Капитальные ремонты двигателей согласно предварительным Дефектным ведомостям (Приложения 3.1-3.3). Необходимо произвести разборку, дефектовку двигателей. По согласованию сторонами объёмов работ и номенклатуры запасных частей произвести капитальный ремонт двигателей. Произвести пусконаладочные работы. Произвести регулировочные работы в период гарантийных обязательств согласно инструкции по эксплуатации данного оборудования.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угляРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33.19.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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