Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 10:0916.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921828Дата и время окончания срока приема заявок «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921828

    Уникальный номер закупки

    ЮК-2-19-047

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 06:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Дефектная ведомость С-27 Caterpillar

    Дефектная ведомость 3412E

    Дефектная ведомость C15

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-32-21

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    ovchinnikovasi@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Софья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 10:09 GMT +316.10.2019 10:0916.10.2019 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921828Дата и время окончания срока приема заявок «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2019 08:0027.11.2019 08:0027.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921828Подведение итогов не позднее «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 08:0027.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921828Подведение итогов не позднее «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальные ремонты двигателей согласно предварительным Дефектным ведомостям (Приложения 3.1-3.3). Необходимо произвести разборку, дефектовку двигателей. По согласованию сторонами объёмов работ и номенклатуры запасных частей произвести капитальный ремонт двигателей. Произвести пусконаладочные работы. Произвести регулировочные работы в период гарантийных обязательств согласно инструкции по эксплуатации данного оборудования.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угляРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт двигателя CATERPILLAR C15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Капитальный ремонт двигателя CATERPILLAR 3412E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Капитальный ремонт двигателя CATERPILLAR C27"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211060072
    МИ №224/МИ - Ремонт железнодорожных путей и путей перекатки трансформаторов для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100201)
    МИ №224/МИ - Ремонт железнодорожных путей и путей перекатки трансформаторов для нужд Публичное...
    590495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    27 124 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ДК РУС
    Запрос предложений № ГП906060
    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов
    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов
    239978
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить