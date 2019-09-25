Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП921827 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 41147 9-10-82 Факс +7 41147 4-20-24 Адрес электронной почты Pavel.Merzlyakov@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Мерзляков Павел Витальевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru