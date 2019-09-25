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    Главная / Торги / Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 05:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Рабочая документация

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Приложение №3

    Приложение №4

    Приложение №5

    Приложение №6

    Приложение №7

    ГП921827_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-10-82

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Pavel.Merzlyakov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мерзляков Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 10:0025.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921827Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    06.12.2019 10:0006.12.2019 10:0006.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.12.201906.12.2019 10:0006.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РС(Я), г.Нерюнгри, Ленина 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных Подрядчиком ремонтно-строительных работ производится Заказчиком в течение 90 дней с момента подписания ежемесячных актов приемки выполненных работ (Форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3) и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/769786/name/5fa38ae6090918.23248465

    05.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»"

    Кол-во: 1

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