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Номер извещения
ГП921827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 05:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-10-82
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Pavel.Merzlyakov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Мерзляков Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921827Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2019 10:0025.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921827Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
06.12.2019 10:0006.12.2019 10:0006.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.12.201906.12.2019 10:0006.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921827Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по устройству инженерных сетей модульной электрокотельной, работающих под избыточным давлением, и проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопровод пара и конденсата). Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) промышленного назначения (СПП ВВ) филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РС(Я), г.Нерюнгри, Ленина 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Кол-во: 1
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