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Номер извещения
ГП921811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 18:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 310
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Ustyzhanin.R@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устюжанин Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2019 12:06 GMT +320.09.2019 12:0620.09.2019 12:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921811Дата и время окончания срока приема заявок Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921811Подведение итогов не позднее Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921811Подведение итогов не позднее Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка чертежей КМД, изготовление и поставка металлоконструкций в количестве 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3) в адрес АО «ГОК «Инаглинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем 502,99 тн (шифр Р19951-2.16-КМ5, Р19951-2.16-КМ3)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 191.96
Кол-во: 311.03
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