на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Объект № 1 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера Д Объект № 2 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера А Объект № 3 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера Е Объект № 4 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера В Объект № 5 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера БРассчитать логистику >