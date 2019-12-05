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Номер извещения
ГП921808
Уникальный номер закупки
2066-А-ВЗ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2019 11:00 GMT +305.12.2019 11:0005.12.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921808Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.2019 11:0009.12.2019 11:0009.12.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921808Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
10.12.2019 11:0010.12.2019 11:0010.12.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921808Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
11.12.2019 11:0011.12.2019 11:0011.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921808Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Начальная цена
1,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
811,68 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объект № 1 – 21,10 кв.м. Объект № 2 – 355,40 кв.м. Объект № 3 – 59,60 кв.м. Объект № 4 – 85,80 кв.м. Объект № 5 – 154,50 кв.м. Общая площадь – 676,40 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект № 1 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера Д Объект № 2 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера А Объект № 3 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера Е Объект № 4 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера В Объект № 5 – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пароходная улица, д. 11, литера БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
68.20.12.000
Документация лота
Кол-во: 0
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