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    Главная / Торги / Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)

    Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921809Дата и время окончания срока приема заявок Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921809

    Уникальный номер закупки

    1524/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    al.bogomolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 14:00 GMT +330.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921809Дата и время окончания срока приема заявок Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921809Подведение итогов не позднее Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921809Подведение итогов не позднее Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пополнение склада запчастей и срочный ремонт Компрессоров Atlas-Copco (Сила Сибири)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр 2-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Цилиндр 1-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Прокладка блока цилиндров поршневой части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект колец для компрессора 2ст"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Комплект колец для компрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Поршень 2-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Поршень 1-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Подшипник шатунный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Набор подшипников (коренные+упорные)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Крейцкопф в сборе 2-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Блок поршневого компрессора (бустера)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Комплект колец поршневых 2-ой ступени для компрессора APP488830; APP488829"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Комплект колец поршневых 1-ой ступени для компрессора APP488830; APP488829"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Цилиндр 1-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Комплект колец для компрессора 2ст"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Комплект колец поршневых 2-ой ступени для компрессора APP488830; APP488829"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Комплект колец для компрессора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Комплект колец поршневых 1-ой ступени для компрессора APP488830; APP488829"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Поршень 2-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Поршень 1-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Поршень 2ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Поршень 1ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник шатунный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 30"

    "Набор подшипников (коренные+упорные)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Крейцкопф в сборе 2-й ступени"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Крейцкопф в сборе 1-й ступени"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Крейцкопф в сборе 1-й ступени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Фильтр 1629054717 DD/DDP 850-8000+ F"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Фильтр 1629054216 UD 850-8000+ F"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "Адсорбент для осушителей (силикагель) Atlas Copco (160 кг)"

    Кол-во: 4600

    "Позиция 37"

    "Крейцкопф в сборе 1-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Прокладка под плиту"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Поршень 2ст"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Поршень 1ст"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Крейцкопф в сборе 2-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Крейцкопф в сборе 1-й ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Прокладка под плиту"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Цилиндр 2-ой ступени"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Цилиндр 2ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Цилиндр 1ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Крейцкопф в сборе 2-й ступени"

    Кол-во: 1

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