Запрос предложений в электронной форме на поставку нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки: в течение общего срока Поставщик обеспечивает круглосуточную, бесперебойную передачу товара (заправку автомобильным топливом) на автозаправочных станциях/заправочных пунктах, приспособленных для дозированного отпуска топлива в топливные баки автотранспортных средств Заказчика на основании Топливных карт, выданных Поставщиком Заказчику. Срок действия договора до 31.12.2020г. или до исчерпания суммы договора Безналичный расчет. Будут определены при заключении договора, поскольку сроки и порядок оплаты являются критерием оценки.