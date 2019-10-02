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Номер извещения
31908310501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на поставку нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1152
Факс
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Адрес электронной почты
MMPavlov@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310501Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908310501Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»Москва
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310501Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов по топливным картам для нужд ООО «А-Техникс»
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием. Общий объем поставляемого товара ограничивается общей стоимостью заключаемого договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: АЗС на территории г. Москва и Московской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
47.3
47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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