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Номер извещения
ГП921802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи горелок IBSM 700 MG (Газ-дизель) в количестве 7 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921802Подведение итогов не позднее Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная цена
7 662 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
766 290,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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