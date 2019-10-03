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Номер извещения
31908310484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На поставку КДМ для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-79 доб. 123
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанин Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 07:00 GMT +303.10.2019 07:0003.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.10.2019 08:0003.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908310484Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время проведения
04.10.2019 09:0004.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908310484Дата и время проведения Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 13:0004.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310484Подведение итогов не позднее Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КДМ для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
456 865 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 843 250,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.11
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44
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