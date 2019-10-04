Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».

    Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921800Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола_КК21-2019_ремонт_м.к._печи_№30.pdf

    Техническое задание

    Требования к участникам

    Анкета организации

    Протокол ценообразования

    Образец типового договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7322

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Viktor.Andreev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921800Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921800Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2019 12:0027.11.2019 12:0027.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921800Подведение итогов не позднее Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 12:0027.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921800Подведение итогов не позднее Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв. №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию сторон
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606674/name/5e732b484e80d0.12345232

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средний ремонт металлоконструкций нагревательной печи №30 инв №16971 установленной в цехе 47 «ОМЗ-Спецсталь»."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП902231
    Поставка 025 и 014
    Поставка 025 и 014
    203874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП914217
    Установка направляющих для опор ковша ч.9967.11.13.680 СБ
    Установка направляющих для опор ковша ч.9967.11.13.680 СБ
    206181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ММК
    Запрос предложений № ГП617058
    Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО "ММК"
    Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО...
    57656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.06.2016 10:00(GMT+03:00)
    353 866
    Лоты:
    3
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить