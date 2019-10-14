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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи горелок CUENOD C285 (Газ-дизель) в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи горелок CUENOD C285 (Газ-дизель) в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921797Дата и время окончания срока приема заявок Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи горелок CUENOD C285 (Газ-дизель) в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921797Подведение итогов не позднее Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.

    Начальная цена

    1 936 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    193 680,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    193 680,00

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    на 50 дней
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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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