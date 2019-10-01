www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908310335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение спецодежды и обуви для нужд ЛУОЛХ СПбГЛТУ в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
Почтовый адрес
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
Контактный телефон
+7 812 670-92-45
Факс
+7 812 670-92-45
Адрес электронной почты
lta_ofz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беленький Юрий Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение спецодежды и обуви для нужд ЛУОЛХ СПбГЛТУ в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.10.201902.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908310335Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение спецодежды и обуви для нужд ЛУОЛХ СПбГЛТУ в 2019 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 15:0002.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310335Подведение итогов не позднее Приобретение спецодежды и обуви для нужд ЛУОЛХ СПбГЛТУ в 2019 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение спецодежды и обуви для нужд ЛУОЛХ СПбГЛТУ в 2019 году
Начальная цена
114 241,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА, СПБГЛТУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА, СПБГЛТУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА
Адрес местонахождения
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.