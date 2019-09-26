Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки партии Товара, подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Не позднее 30-ти календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. заявки от заказчика