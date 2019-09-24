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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908310290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    itdep@roscosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалевский Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201926.09.2019 16:3026.09.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310290Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный"

    Начальная цена

    260 949,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    676470, Амурская область, ЗАТО Циолковский.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Классификатор ОКПД2

    22.29.23.120

    Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 445

    "Позиция 3"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 520

    "Позиция 5"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 340

    "Позиция 6"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 2

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