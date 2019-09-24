Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908310290 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС

Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Контактный телефон +7 495 631-90-00 Факс Адрес электронной почты itdep@roscosmos.ru Ф.И.О. контактного лица Ковалевский Сергей Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие Ключевые слова:

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