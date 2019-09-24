www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908310290
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Контактный телефон
+7 495 631-90-00
Факс
Адрес электронной почты
itdep@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевский Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.09.201926.09.2019 16:3026.09.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310290Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный" Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров, офисных и хозяйственных принадлежностей для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на космодроме "Восточный"
Начальная цена
260 949,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
676470, Амурская область, ЗАТО Циолковский.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
22.29.23.120
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 445
Кол-во: 35
Кол-во: 520
Кол-во: 340
Кол-во: 100
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.