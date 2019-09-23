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    Главная / Торги / СП-906: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»

    СП-906: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310348Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908310348

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-906: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Информационная карта

    Проект договора

    Сметы

    Схемы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-61-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуснутдинова Нелли Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи

    Ключевые слова:

    строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 09:00 GMT +323.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310348Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2019 09:0023.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908310348Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» Казань

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2019 10:0024.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310348Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201924.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310348Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»

    Начальная цена

    1 381 877,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица: Детальный перечень объемов работ представлен в сметной документации технической части (Приложения № 2.1-2.7).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 389 календарных дней с даты подписания договора Порядок осуществления расчетов: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.110

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ до жилых домов по адресу: г.Казань, Старое Аракчино, ЖК "Ричмонд", корпус А, Б, В, Г, Д, Е, Ж»"

    Кол-во: 1

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