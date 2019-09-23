Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 389 календарных дней с даты подписания договора Порядок осуществления расчетов: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и