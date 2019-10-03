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Номер извещения
31908310286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-77 доб. 711
Факс
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лежнев Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 09:00 GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310286Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003Центральный
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 09:00GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908310286Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.10.201909.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908310286Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003Центральный
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310286Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003Центральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310286Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка конструкторской документации на пресс-формы, изготовление пресс-форм, производство деталей изделий СМНР.466259.002, СМНР.563561.001, СМНР.467249.003
Начальная цена
7 435 423,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
371 771,15 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Характеристики и объем необходимых требований к выполнению работ представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Проекту договора – раздел 4 конкурсной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
25.73.60.140
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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