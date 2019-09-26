Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в корпусе 33 ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908310175 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в корпусе 33 ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-72-99 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты byv738@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Богомягкова Ю. В. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО "НПО "Искра" Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru