Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 20 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре / Не более 30 календарных дней с даты получения заявки. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, двумя партиями равными долями. Первая партия – 4 квартал 2019 г, вторая партия – 2 квартал 2020 г.