Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование работ по Договору не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ. Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам и понесенными затратами. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение №2 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. В случае выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме, предусмотренном п. 1.1. проекта Договора, на сумму менее, чем сумма, указанная в п. 4.1. проекта Договора, Договор считается исполненным с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Обеспечение Работ по Договору необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Все поставляемые для Работ материалы должны иметь соответствующие подтверждающие документы, в том числе: сертификаты, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы, удостоверяющие их качество и стоимость в соответствии с законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного Договором. Подрядчик должен отвечать за соответствие поставляемых материалов требованиям безопасности, техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством РФ о стандартизации. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Подрядчик должен выполнить Работы по Договору собственными силами с надлежащим качеством в соответствии с требованиями сметной и рабочей документации. Представители Подрядчика должны иметь подготовленный персонал: инженер ОПС - не менее 1 человека; инженер-электрик - не менее l человека; монтажник ОПС - не менее 4 человек; предоставить копии трудовых книжек, сертификаты обучения по специальности (квалификационные удостоверения). Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания Договора и до начала выполнения Работ предоставить в Отдел внутреннего контроля (ОВК) Заказчика: - списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации; - копии документов, подтверждающие наличие в штате Подрядчика работников (трудовые книжки инженера ОПС - 1 чел., инженера-электрика - 1 чел., монтажников ОПС - 4 чел.), либо копии Договоров гражданско-правового характера, заключенных с инженером ОПС - 1 чел., инженером-электриком - 1 чел., монтажниками ОПС- 4 чел.; - копии сертификатов обучения по специальности (квалификационные удостоверения) на инженера ОПС - 1 чел., инженера-электрика - 1 чел., монтажников ОПС - 4 чел. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, а также другую служебную информацию, ставшую известной в процессе производства работ. Сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы с комплектами паспортов на оборудование и приборы. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления норм, повлекших ухудшение качества Работы. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора согласовать с Заказчиком перечень материалов, используемых при выполнении Работ. Обеспечить работников необходимой спецодеждой, инструментом и оборудованием. Предоставить Заказчику оформленные надлежащим образом первичные документы в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем исполнения обязательств по выполнению Работ. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить в Отдел внутреннего контроля (ОВК) Заказчика копию Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действующей на период исполнения Договора. Подрядчик должен безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения всех Работ по Договору, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. В соответствии с проектом Договора. Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) календарных дней после заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2 проекта Договора. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных Работ (Приложение № 2 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.