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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908310287Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908310287

    Уникальный номер закупки

    32-356-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:16

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная ведомость

    Проект Договора

    Проект Договора.pdf

    Локальная смета

    Проектная Документация

    Извещение № 32-356-2019/А .pdf

    Документация № 32-356-2019/А .pdf

    Перечень изменений документации

    Перечень изменений извещение

    Документация 32-356-2019 А

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310287Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2

    Начальная цена

    1 580 836,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ), в соответствии с локальной сметой № 131-2019, дефектной ведомостью № 32/281 от 12.08.2019 г., проектной документацией № 004-17-ПТ и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование работ по Договору не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ. Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам и понесенными затратами. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение №2 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. В случае выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме, предусмотренном п. 1.1. проекта Договора, на сумму менее, чем сумма, указанная в п. 4.1. проекта Договора, Договор считается исполненным с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Обеспечение Работ по Договору необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Все поставляемые для Работ материалы должны иметь соответствующие подтверждающие документы, в том числе: сертификаты, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы, удостоверяющие их качество и стоимость в соответствии с законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного Договором. Подрядчик должен отвечать за соответствие поставляемых материалов требованиям безопасности, техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством РФ о стандартизации. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Подрядчик должен выполнить Работы по Договору собственными силами с надлежащим качеством в соответствии с требованиями сметной и рабочей документации. Представители Подрядчика должны иметь подготовленный персонал: инженер ОПС - не менее 1 человека; инженер-электрик - не менее l человека; монтажник ОПС - не менее 4 человек; предоставить копии трудовых книжек, сертификаты обучения по специальности (квалификационные удостоверения). Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания Договора и до начала выполнения Работ предоставить в Отдел внутреннего контроля (ОВК) Заказчика: - списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации; - копии документов, подтверждающие наличие в штате Подрядчика работников (трудовые книжки инженера ОПС - 1 чел., инженера-электрика - 1 чел., монтажников ОПС - 4 чел.), либо копии Договоров гражданско-правового характера, заключенных с инженером ОПС - 1 чел., инженером-электриком - 1 чел., монтажниками ОПС- 4 чел.; - копии сертификатов обучения по специальности (квалификационные удостоверения) на инженера ОПС - 1 чел., инженера-электрика - 1 чел., монтажников ОПС - 4 чел. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, а также другую служебную информацию, ставшую известной в процессе производства работ. Сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы с комплектами паспортов на оборудование и приборы. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления норм, повлекших ухудшение качества Работы. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора согласовать с Заказчиком перечень материалов, используемых при выполнении Работ. Обеспечить работников необходимой спецодеждой, инструментом и оборудованием. Предоставить Заказчику оформленные надлежащим образом первичные документы в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем исполнения обязательств по выполнению Работ. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить в Отдел внутреннего контроля (ОВК) Заказчика копию Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действующей на период исполнения Договора. Подрядчик должен безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения всех Работ по Договору, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. В соответствии с проектом Договора. Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) календарных дней после заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2 проекта Договора. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных Работ (Приложение № 2 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1

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