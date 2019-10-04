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Номер извещения
31908310287
Уникальный номер закупки
32-356-2019
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Минайлова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908310287Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2 Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в корпусе № 25, участок лакокраски цеха 670, площадка №2
Начальная цена
1 580 836,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по ремонту автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), системы оповещения о пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ), автоматической системы пожаротушения (АСПТ), в соответствии с локальной сметой № 131-2019, дефектной ведомостью № 32/281 от 12.08.2019 г., проектной документацией № 004-17-ПТ и проектом Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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