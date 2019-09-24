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Номер извещения
ГП921787
Уникальный номер закупки
1520/СТГ-ТПС
Наименование закупки
светильники производства ООО "Газснаб" г.Азов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1852
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.karzina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карзина Александра Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Светильники производства ООО "Газснаб" г.Азов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2019 09:30 GMT +324.09.2019 09:3024.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921787Дата и время окончания срока приема заявок светильники производства ООО "Газснаб" г.АзовМосква
Подведение итогов не позднее
25.09.2019 17:0025.09.2019 17:0025.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921787Подведение итогов не позднее светильники производства ООО "Газснаб" г.АзовМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светильники производства ООО "Газснаб" г.Азов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.4
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33
Кол-во: 36
Кол-во: 8
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