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Номер извещения
31908309969
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 20:0014.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309969Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)
Начальная цена
818 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к Договору), которая составляется Заказчиком, согласно п. 3.5.2.ст.3. Договора и применяется Подрядчиком с применением понижающего коэффициента (сумма в строке «Итого с коэффициентом понижения» округляется до целых рублей).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литера ЕП.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.34.10
43.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 267
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