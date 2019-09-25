Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Срок начала выполнения Работ – с даты подписания настоящего Договора. Срок окончания выполнения Работ – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.Стоимость Работ оплачивается в следующем порядке: Решение о предоставлении или не предоставлении аванса, а так же о его процентном соотношении к согласованной сторонами стоимости в соответствии с п.3.1 ст.3 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Размер аванса определяется путем подписания сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Аванс перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору, на основании выставленного Подрядчиком счета; Оплату за выполненные Работы, за вычетом аванса, Заказчик перечисляет в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) в размере стоимости фактически выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Работ, согласно п. 4.1.2.ст.4. Договора, являются: -Акты о приёмке выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанные обеими Сторонами; -выставленный Подрядчиком счет; -наличие надлежаще оформленной счет-фактуры. Счет и счета-фактуры должны быть выставлены не позднее 5-ти календарных дней после подписания Актов приема-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3). Расчёты по Договору производятся путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.