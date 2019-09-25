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    Главная / Торги / запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП.

    запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309969Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908309969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №450-ЭИР

    Заявка на участие к Извещению №450-ЭИР

    Ценовое предложение к Извещению №450-ЭИР

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы малярные и стекольные

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 20:0014.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309969Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов помещения № 7.8 на отм. +16,400 м в здании Испытательного корпуса (далее – Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ЕП (далее – Объект)

    Начальная цена

    818 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к Договору), которая составляется Заказчиком, согласно п. 3.5.2.ст.3. Договора и применяется Подрядчиком с применением понижающего коэффициента (сумма в строке «Итого с коэффициентом понижения» округляется до целых рублей).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литера ЕП.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Срок начала выполнения Работ – с даты подписания настоящего Договора. Срок окончания выполнения Работ – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.Стоимость Работ оплачивается в следующем порядке: Решение о предоставлении или не предоставлении аванса, а так же о его процентном соотношении к согласованной сторонами стоимости в соответствии с п.3.1 ст.3 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Размер аванса определяется путем подписания сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Аванс перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору, на основании выставленного Подрядчиком счета; Оплату за выполненные Работы, за вычетом аванса, Заказчик перечисляет в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) в размере стоимости фактически выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Работ, согласно п. 4.1.2.ст.4. Договора, являются: -Акты о приёмке выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанные обеими Сторонами; -выставленный Подрядчиком счет; -наличие надлежаще оформленной счет-фактуры. Счет и счета-фактуры должны быть выставлены не позднее 5-ти календарных дней после подписания Актов приема-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3). Расчёты по Договору производятся путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.34.10

    Работы малярные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.34

    Производство малярных и стекольных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство малярных и стекольных работ"

    Кол-во: 267

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