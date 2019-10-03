Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по аренде дорожной строительной техники с экипажем (машинистом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1594)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по аренде дорожной строительной техники с экипажем (машинистом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1594)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3СамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908309873

    Уникальный номер закупки

    СКС-1594

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по аренде дорожной строительной техники с экипажем (машинистом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1594)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СКС-1594

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюков Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метров

    Начальная цена

    199 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метров

    Начальная цена

    249 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метров

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метров

    Начальная цена

    369 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метров

    Начальная цена

    379 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотом

    Начальная цена

    99 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метров

    Начальная цена

    199 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7м

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Аренда трактора с щеточным оборудованием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда трактора с щеточным оборудованием

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    77.39

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить