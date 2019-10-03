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Номер извещения
31908309873
Уникальный номер закупки
СКС-1594
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по аренде дорожной строительной техники с экипажем (машинистом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019-2020 годах. (СКС-1594)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Ключевые слова:
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Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 5 метров
Начальная цена
199 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 7 метров
Начальная цена
249 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора колесного с объемом ковша не менее 0,7 м3, глубиной копания не менее 9 метров
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора гусеничного с объемом ковша не менее 1,15 м3, глубиной копания не менее 6 метров
Начальная цена
369 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора-погрузчика с объемом переднего ковша не менее 1 м3 и объемом заднего ковша не менее 0,4 м3, глубиной копания не менее 4 метров
Начальная цена
379 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда фронтального погрузчика с объемом ковша не менее 2 м3
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотомСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора-погрузчика с гидравлическим молотом
Начальная цена
99 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метровСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда экскаватора траншейного цепного (БАРА) на колесном ходу, глубиной копания не менее 1,5 метров
Начальная цена
199 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7мСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда вилочного погрузчика, грузоподъемностью 5т., высотой подъема 5-7м
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда трактора с щеточным оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с щеточным оборудованиемСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда трактора с щеточным оборудованием
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309873Дата и время окончания срока приема заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:00GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309873Дата и время вскрытия заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309873Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309873Подведение итогов не позднее Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда трактора с водоотливной установкой УВ-2
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
77.39
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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