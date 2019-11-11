www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме с пошаговым снижением начальной цены публичного предложения не более чем на 50% от начальной цены, осуществляется сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены (сниженной на 50% от начальной цены), а затем, при наличии предложений участников – на повышение цены реализации. Имущество реализуется отдельными лотами (всего 13 лотов). Собственник: ООО «Газпром нефтехим Салават». Лот №12: Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот №12: Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №12: Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 080,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.