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Номер извещения
ГП921790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2473
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
elena.kaminskaia@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Каминская Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 08:00 GMT +326.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921790Дата и время окончания срока приема заявок Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия). Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 08:0026.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921790Дата и время вскрытия заявок Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия). Балашиха
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 08:0027.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921790Подведение итогов не позднее Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия). Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921790Подведение итогов не позднее Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия). Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Криогенные фильтры с экранно-вакуумной изоляцией для центра испытаний комбинированных двигателей на полукриогенном топливе (ISRO ICET). Условия поставки FOB Ченнай (Индия).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Фильтры согласно прилагаемым техническим заданиям.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ченнай (Индия).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
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Документация лота
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