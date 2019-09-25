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Номер извещения
31908309617
Уникальный номер закупки
СКС-1603
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на ПИР по объекту: "Модернизация системы управления промывкой КО на НФС-2" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1603)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
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ПИР по объекту: "Модернизация системы управления промывкой КО на НФС-2"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПИР по объекту: "Модернизация системы управления промывкой КО на НФС-2"
Начальная цена
4 127 478,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СамараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
41.10
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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