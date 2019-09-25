Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на ПИР по объекту: "Модернизация системы управления промывкой КО на НФС-2" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1603)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908309617 Уникальный номер закупки СКС-1603 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на ПИР по объекту: "Модернизация системы управления промывкой КО на НФС-2" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1603) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры СКС-1603

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Бирюков Владимир Вячеславович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Документация проектная для строительства Ключевые слова:

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