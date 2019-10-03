www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908309555
Уникальный номер закупки
62
Наименование закупки
Открытый конкурс №62 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на выполнение СМР для организации энергоснабжения КНС-Лесное Центрального района по двум резервируемым вводам 0,4 кВ от ТП-267А, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 477
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
soldatov_vn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального района
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309555Дата и время окончания срока приема заявок Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального районаТольятти
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 11:00GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309555Дата и время вскрытия заявок Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального районаТольятти
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.201907.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309555Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального районаТольятти
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 13:0016.10.2019 13:0016.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309555Подведение итогов не позднее Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального районаТольятти
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по реконструкции системы энергоснабжения КНС-Лесное Центрального района
Начальная цена
983 232,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445007, РФ, Самарская обл., г. о. ТольяттиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
42.22.22.110
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.