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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921761Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921761

    Уникальный номер закупки

    2064-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 10:00 GMT +317.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921761Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.10.2019 10:0021.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921761Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    22.10.2019 10:0022.10.2019 10:0022.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921761Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921761Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921761Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Начальная цена

    102,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    71 247,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    71 247,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    698,5 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Карла-Маркса, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    68.20.12.000

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)"

    Кол-во: 0

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