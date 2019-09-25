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    Главная / Торги / Закупка смазки Shell

    Закупка смазки Shell

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921757Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смазки ShellЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921757

    Уникальный номер закупки

    818

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка смазки Shell

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1

    ТФ договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-10-62

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    T.Karandashova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карандашова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка смазки Shell

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 11:00 GMT +325.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921757Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смазки ShellЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 11:0025.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921757Дата и время вскрытия заявок Закупка смазки ShellЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921757Подведение итогов не позднее Закупка смазки ShellЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка смазки Shell

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ; Shell Gadus S2; V 220 1"

    Кол-во: 953.92

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