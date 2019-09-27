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Номер извещения
ГП921756
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автоматического выключателя АВВ SACE Emax T1B на 1000А для АО "ЭКОМЕТ-С"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Почтовый адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Контактный телефон
+7 812 309-88-97 доб. 155
Факс
--
Адрес электронной почты
rasilainen@ecomet-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Расилайнен Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Сосновый Бор
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 10:30 GMT +327.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921756Дата и время окончания срока приема заявок Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 10:3027.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921756Дата и время вскрытия заявок Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921756Подведение итогов не позднее Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921756Подведение итогов не позднее Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставщик осуществляет поставку товара согласно заявке от Покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Сосновый бор, ул. Ленинградская д.58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭКОМЕТ-С
Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С
Адрес местонахождения
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
27.12.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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