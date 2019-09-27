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    Главная / Торги / Поставка автоматического выключателя АВВ SACE Emax T1B на 1000А для АО "ЭКОМЕТ-С"

    Поставка автоматического выключателя АВВ SACE Emax T1B на 1000А для АО "ЭКОМЕТ-С"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921756Дата и время окончания срока приема заявок Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый БорПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автоматического выключателя АВВ SACE Emax T1B на 1000А для АО "ЭКОМЕТ-С"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭКОМЕТ-С
    Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С

    Юридический адрес

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Почтовый адрес

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Контактный телефон

    +7 812 309-88-97 доб. 155

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rasilainen@ecomet-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Расилайнен Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Сосновый Бор

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 10:30 GMT +327.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921756Дата и время окончания срока приема заявок Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 10:3027.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921756Дата и время вскрытия заявок Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921756Подведение итогов не позднее Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921756Подведение итогов не позднее Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:Сосновый Бор

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставляемая продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных узлов. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставщик осуществляет поставку товара согласно заявке от Покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Сосновый бор, ул. Ленинградская д.58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течении 5 рабочих дней, после получения счёта на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭКОМЕТ-С
    Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С

    Адрес местонахождения

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автоматический выключатель на 1000А "

    Кол-во: 1

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    Регион:
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