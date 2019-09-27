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Номер извещения
ГП921754
Уникальный номер закупки
830
Наименование закупки
Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-43
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
D.Ivannikov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Дмитрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 06:00 GMT +327.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921754Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921754Дата и время вскрытия заявок Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 15:0020.12.2019 15:0020.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921754Подведение итогов не позднее Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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