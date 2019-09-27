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    Главная / Торги / Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика

    Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921754Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921754

    Уникальный номер закупки

    830

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 6

    Извещение

    Приложение 1

    Приложение 3

    Договор

    Соглашение о конфиденциальности

    ГП921754_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-43

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    D.Ivannikov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванников Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 06:00 GMT +327.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921754Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921754Дата и время вскрытия заявок Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2019 15:0020.12.2019 15:0020.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921754Подведение итогов не позднее Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201920.12.2019 15:0020.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921754Подведение итогов не позднее Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья ПодрядчикаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полное изготовление стенок кузова, фальшпола кузова, кровля кузова, площадки и желоба поворотной платформы для ЭКГ-20 из сырья Подрядчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/543743/name/5e09e884190273.01938546

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадки и желоба поворотной платформы, ПС-11078.00.21.35"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Кровля кузова, ПС-11078.00.24.35"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Фальшпол кузова, ПС-11078.00.23.35"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Стенки кузова, ПС-11078.00.22.35"

    Кол-во: 6

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