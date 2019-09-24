Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / закупка стального лома для нужд ООО "АЛНАС"

    закупка стального лома для нужд ООО "АЛНАС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921836Дата и время окончания срока приема заявок стальной ломАльметьевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка стального лома для нужд ООО "АЛНАС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Почтовый адрес

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-34-21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Gurtovoy@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуртовой Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Стальной лом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2019 10:00 GMT +324.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921836Дата и время окончания срока приема заявок стальной ломАльметьевск

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2019 15:0024.09.2019 15:0024.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921836Подведение итогов не позднее стальной ломАльметьевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201924.09.2019 15:0024.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921836Подведение итогов не позднее стальной ломАльметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стальной лом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада покупателя: г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛНАС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом чугуна 17А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Стальной лом 2А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Стальной лом 1А"

    Кол-во: 200

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Запрос предложений № ГП225756
    Продажа металлолома
    Продажа металлолома
    592175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 622 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 09:51
    Дата аукциона:
    НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ
    Аукцион № ГП201953
    Продажа лома черных металлов
    Продажа лома черных металлов
    586204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    24 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 13:28
    Дата аукциона:
    10.02.2022 г., 08:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить