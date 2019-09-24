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Номер извещения
ГП921836
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка стального лома для нужд ООО "АЛНАС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Контактный телефон
+7 8553 39-34-21
Факс
--
Адрес электронной почты
Mikhail.Gurtovoy@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Гуртовой Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Стальной лом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2019 10:00 GMT +324.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921836Дата и время окончания срока приема заявок стальной ломАльметьевск
Подведение итогов не позднее
24.09.2019 15:0024.09.2019 15:0024.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921836Подведение итогов не позднее стальной ломАльметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стальной лом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада покупателя: г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
38.32.22.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 200
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