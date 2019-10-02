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Номер извещения
31908309506
Уникальный номер закупки
260
Наименование закупки
строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.Черниговская, 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 15:00 GMT +302.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309506Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5Пермь
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 15:00GMT +302.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309506Дата и время вскрытия заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5Пермь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.201907.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908309506Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5Пермь
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309506Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309506Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Черниговская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Черниговская, 5
Начальная цена
1 376 555,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.12
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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