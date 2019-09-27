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Номер извещения
31908309413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку ограждений для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Оренбург" в г. Соль-Илецк (Соль-ИлецкМРГ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-53
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o011112@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Светашов Дмитрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39
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Поставка товаров ограждений для нужд АО "Газпром газораспределение Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров ограждений для нужд АО "Газпром газораспределение Оренбург"
Начальная цена
179 167,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
25.93.13
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 275
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