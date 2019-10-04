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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921746Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921746

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    Техническое задание

    ГП921746Выполнение_работ_по_замене_кислотоупорной_футеровки_согласно_техническог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    pimenovaa@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пименов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921746Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    04.11.2019 15:0004.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921746Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.11.201904.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921746Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполнить на территории ПАО "СЗ". РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней Срок выполнения - 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    17.09.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738112/name/5f69ef36215204.93863869

    22.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания"

    Кол-во: 0

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