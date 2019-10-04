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Номер извещения
ГП921746
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
pimenovaa@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пименов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921746Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопск
Подведение итогов не позднее
04.11.2019 15:0004.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921746Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического заданияКрасноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по замене кислотоупорной футеровки, согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы выполнить на территории ПАО "СЗ". РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
42
Документация лота
Кол-во: 0
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