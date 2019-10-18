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Номер извещения
ГП921741
Уникальный номер закупки
2068-А-ВМ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 09:00 GMT +318.10.2019 09:0018.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921741Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 09:0022.10.2019 09:0022.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921741Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
23.10.2019 09:0023.10.2019 09:0023.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921741Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 09:0024.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921741Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Ивановская область)
Начальная цена
236,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
123 640,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
523,90 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, в районе ул. Автодоровской, д. 3, территория военного городка № 43 Ивановского гарнизона, пом. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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