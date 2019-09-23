www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921768
Уникальный номер закупки
1523/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
o.vorobey@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробей Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 16:00 GMT +323.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921768Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2019 14:0024.09.2019 14:0024.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921768Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.201924.09.2019 14:0024.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921768Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская обл., Вологодская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
77.32.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.