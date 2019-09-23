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    Главная / Торги / Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»

    Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921768Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921768

    Уникальный номер закупки

    1523/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    o.vorobey@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробей Олег Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 16:00 GMT +323.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921768Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2019 14:0024.09.2019 14:0024.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921768Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201924.09.2019 14:0024.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921768Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская обл., Вологодская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 30 дней после подписания акта приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    77.32.10.000

    Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданских строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление в аренду оборудования для проведения осушки полости газопровода на объекте строительства «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славяновская»"

    Кол-во: 1

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