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Номер извещения
ГП921751
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-839: Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.Мензелинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-60-10
Факс
--
Адрес электронной почты
Liliya.Mazitova2@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазитова Лилия Замиловна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.Мензелинск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.МензелинскКазань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921751Дата и время вскрытия заявок Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.МензелинскКазань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921751Подведение итогов не позднее Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.МензелинскКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корпусной мебели для офиса продаж и обслуживания г.Мензелинск
Начальная цена
268 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Мензелинск, Ленина, 78.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
31.01.1
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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