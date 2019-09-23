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Номер извещения
ГП921742
Уникальный номер закупки
824
Наименование закупки
Крепеж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-25
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Timofeeva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеева Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Крепеж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 11:00 GMT +323.09.2019 11:0023.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921742Дата и время окончания срока приема заявок КрепежЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2019 11:0023.09.2019 11:0023.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921742Дата и время вскрытия заявок КрепежЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крепеж
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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