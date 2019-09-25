www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по погрузо-разгрузочным работам (ПРР) и внутритыловой обработке грузов в п. Чапаево Республики Саха (Якутия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1917
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.filkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филькин Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по погрузо-разгрузочным работам (ПРР) и внутритыловой обработке грузов в п. Чапаево Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 16:30 GMT +325.09.2019 16:3025.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921743Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по погрузо-разгрузочным работам (ПРР) и внутритыловой обработке грузов в п. Чапаево Республики Саха (Якутия)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 16:0030.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921743Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по погрузо-разгрузочным работам (ПРР) и внутритыловой обработке грузов в п. Чапаево Республики Саха (Якутия)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по погрузо-разгрузочным работам (ПРР) и внутритыловой обработке грузов в п. Чапаево Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
49.41.19.000
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3748
Кол-во: 928
Кол-во: 3748
Кол-во: 928
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.