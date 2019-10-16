Продажа посредством публичного предложения в электронной форме с пошаговым снижением начальной цены публичного предложения не более чем на 50% от начальной цены, осуществляется сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены (сниженной на 50% от начальной цены), а затем, при наличии предложений участников – на повышение цены реализации. Имущество реализуется отдельными лотами (всего 13 лотов). Собственник: ООО «Газпром нефтехим Салават». Лот №2: Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП921737 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Продажа посредством публичного предложения в электронной форме с пошаговым снижением начальной цены публичного предложения не более чем на 50% от начальной цены, осуществляется сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены (сниженной на 50% от начальной цены), а затем, при наличии предложений участников – на повышение цены реализации. Имущество реализуется отдельными лотами (всего 13 лотов). Собственник: ООО «Газпром нефтехим Салават». Лот №2: Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества Валюта процедуры RUB Способ закупки Публичное предложение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Презентация Извещение _Протокол_Квартиры_Губкина_торги_17102019.rtf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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