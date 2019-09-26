www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908309163
Уникальный номер закупки
1642
Наименование закупки
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 3218
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-nam@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурдасова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 20:00 GMT +326.09.2019 20:0026.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309163Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309163Дата и время вскрытия заявок Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309163Подведение итогов не позднее Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309163Подведение итогов не позднее Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.
Начальная цена
114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоустовский городской округ, Челябинская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
86.22.19.000
86.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.