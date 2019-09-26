Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908309163 Уникальный номер закупки 1642 Номер закупки Наименование закупки Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работникам АО «Златмаш», осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ Юридический адрес 456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1, Почтовый адрес Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1 Контактный телефон +7 3513 67-11-11 доб. 3218 Факс +7 3513 66-22-70 Адрес электронной почты 210-nam@zlatmash.ru Ф.И.О. контактного лица Мурдасова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений г. Златоуст, Парковый проезд, 1 Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Услуги в области специализированной врачебной практики Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru