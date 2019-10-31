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    Главная / Торги / на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт)

    на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921734Дата и время окончания срока приема заявок на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    17.09.2019 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для проверки

    Справка об опыте работы

    Техническое задание

    Извещение о проведении закупки

    ГП921734_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    На ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2019 11:00 GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921734Дата и время окончания срока приема заявок на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2019 11:00GMT +331.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921734Дата и время вскрытия заявок на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».Колпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.10.201931.10.2019 11:0031.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921734Дата окончания срока рассмотрения заявок на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».Колпино

    Подведение итогов не позднее

    27.04.2020 11:0027.04.2020 11:0027.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921734Подведение итогов не позднее на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 11:0027.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921734Подведение итогов не позднее на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). Договор заключается с заказчиком ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию и извещению о проведении закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623928/name/5e9445ffd4cb10.94839203

    13.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "на ремонт окон в помещении обогрева рабочих цеха №74 в осях 25-27/Б (южный пролёт). "

    Кол-во: 0

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