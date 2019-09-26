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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908309064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка низковольтной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50 доб. 1548
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Радушева Ирина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка низковольтной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 16:30 GMT +326.09.2019 16:3026.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низковольтной продукцииРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309064Дата и время вскрытия заявок Поставка низковольтной продукцииРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309064Подведение итогов не позднее Поставка низковольтной продукцииРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка низковольтной продукции
Начальная цена
360 979,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в информационной карте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в информационной картеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
27.33
27.33
Документация лота
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