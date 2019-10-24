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    Главная / Торги / Долото шарошечное

    Долото шарошечное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 13:0024.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921732Дата и время окончания срока приема заявок Долото шарошечноеНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921732

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Долото шарошечное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ГП921732

    Договор спецификация приложения

    Техническое задание (Приложение №2 к ЗД)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    395-66-96102

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniya.Kolobova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобова Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Руды металлические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Долото шарошечное

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 13:00 GMT +324.10.2019 13:0024.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921732Дата и время окончания срока приема заявок Долото шарошечноеНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2019 13:0026.12.2019 13:0026.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921732Подведение итогов не позднее Долото шарошечноеНижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.12.201926.12.2019 13:0026.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921732Подведение итогов не позднее Долото шарошечноеНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Долото шарошечное

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    43.13.10.130

    Работы по бурению разведочных скважин на твердые полезные ископаемые

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    07

    Добыча металлических руд

    Документация лота

    Документация ГП921732

    17.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Долото III-244.5 ТКЗ-ПВ шарошечное присоединительная резьба 3-121 (Ш2.36УНА). ГОСТ 20692-2003"

    Кол-во: 78

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