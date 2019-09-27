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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908309301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    05_2019 прил. 2 к приказу Документация новая редакция

    05_2019 прил. 1 к приказу Извещение новая редакция

    05_2019 прил. 2 к Документации ПД

    05_2019_прил._1_к_Документации_ТЗ_с_изменениями.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-27-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vlasenko@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власенко Владимир Вениаминович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309301Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    785 994,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1100

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350000, г. Краснодар, ул. Ленина 40/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в следующем порядке: Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение пяти рабочих дней с момента полной поставки товара по договору, после подписания товарной накладной Заказчиком.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    10.82.23.290

    Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    Документация лота

    05_2019 прил. 2 к приказу Документация новая редакция

    17.09.2019

    05_2019 прил. 2 к Документации ПД

    17.09.2019

    05_2019 прил. 1 к приказу Извещение новая редакция

    17.09.2019

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1100

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