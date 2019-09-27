Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в следующем порядке: Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение пяти рабочих дней с момента полной поставки товара по договору, после подписания товарной накладной Заказчиком.