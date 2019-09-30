Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом: 4.1.1. Текущие платежи за выполненные надлежащим образом Работы, использованные материалы и оборудование поставки Подрядчика за отчетный месяц производятся Заказчиком ежемесячно в соответствии с Планом-графиком производства Работ, на основании подписанного Сторонами без замечаний Акта выполненных работ по форме КС-2: - в размере 90% стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ в отчетном месяце (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ за минусом 10% стоимости выполненных Работ, удерживаемых Заказчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору); - в размере 100% от стоимости материалов и оборудования, использованных Подрядчиком в отчетном месяце; путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов следующих документов; - Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц, подписанного без замечаний Подрядчиком, Заказчиком и Технадзором- в 2-х экз.; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком – в 2-х экземплярах.