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    Главная / Торги / Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"

    Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921747Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ КС 18

    Наименование закупки

    Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.09.2019 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оформление КП

    Условия оплаты

    РД

    Разделительная ведомость

    Форма предоставления коммерческого предложения

    Протокол поставки материалов

    Справочник укрупненных видов СМР

    Заявка на участие

    Уведомление.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-44

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Gritsuk@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицук Надежда Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921747Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921747Дата и время вскрытия заявок Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921747Подведение итогов не позднее Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921747Подведение итогов не позднее Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с РД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом: 4.1.1. Текущие платежи за выполненные надлежащим образом Работы, использованные материалы и оборудование поставки Подрядчика за отчетный месяц производятся Заказчиком ежемесячно в соответствии с Планом-графиком производства Работ, на основании подписанного Сторонами без замечаний Акта выполненных работ по форме КС-2: - в размере 90% стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ в отчетном месяце (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ за минусом 10% стоимости выполненных Работ, удерживаемых Заказчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору); - в размере 100% от стоимости материалов и оборудования, использованных Подрядчиком в отчетном месяце; путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов следующих документов; - Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц, подписанного без замечаний Подрядчиком, Заказчиком и Технадзором- в 2-х экз.; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком – в 2-х экземплярах.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.100

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/642062/name/5eba3f7fb1e295.25902332

    12.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной""

    Кол-во: 0

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