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Номер извещения
ГП921747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.09.2019 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-44
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Gritsuk@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грицук Надежда Васильевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921747Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921747Дата и время вскрытия заявок Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921747Подведение итогов не позднее Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921747Подведение итогов не позднее Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция Объекта: Емкость дренажно-канализационная в составе "Корректировка проекта интегрированной опытно-промышленной установки по производству метанола мощностью 12500 т/год (ИОПУ-12,5) в части установки резервного оборудования - блока резервных компрессоров и пусковой резервной котельной"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с РД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
43.99.90.100
Документация лота
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