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Номер извещения
31908309391
Уникальный номер закупки
18-М-09/2019
Наименование закупки
Поставка теплообменников для водонагревателей газовых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18
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Поставка теплообменников для водонагревателей газовых
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.201901.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309391Подведение итогов не позднее Поставка теплообменников для водонагревателей газовыхМесто рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменников для водонагревателей газовых
Начальная цена
735 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4 «Б».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
27.52.20.000
27.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 222
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