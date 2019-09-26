Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921729Дата и время окончания срока приема заявок г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора купли-продажи

    Проект договора о задатке

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Юридический адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Почтовый адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Контактный телефон

    +7 923 409-90-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ak.asta@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломенников Григорий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 18:00 GMT +326.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921729Дата и время окончания срока приема заявок г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921729Дата окончания срока рассмотрения заявок г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБ

    Дата и время проведения

    27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921729Дата и время проведения г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921729Подведение итогов не позднее г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921729Подведение итогов не позднее г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается. ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 86 \ ул. Выучейского, д. 23, а именно: Административное здание; назначение: финансово – страховое, общая площадь 1340,10 кв. м, инвентарный номер 11:401:002:000221780; литер А, А1, А2; этажность 2, подвал, мансарда, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000221780, цена продажи- 63 000 000руб., включая НДС 20% руб.; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания; общая площадь 952 кв. м, кадастровый номер 29:22:050509:0053, цена продажи – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

    Начальная цена

    64 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 3 200 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Победитель торгов либо единственный участник торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, обязан в срок не более 10 дней со дня получения проекта Договора, подписать проект Договора и передать его собственнику имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК»). Проект договора должен быть направлен победителю торгов, либо единственному участнику торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Собственник имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК») обязан подписать Договор в срок не более 10 дней после получения проекта Договора, подписанного победителем либо единственным участником торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АК АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Адрес местонахождения

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нежилое здание"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТ ГРУПП
    Аукцион № ГП213149
    Открытый аукцион по продаже здания, площадью 520,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, пер. Колокольников, д.9, стр.5
    Открытый аукцион по продаже здания, площадью 520,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва,...
    586864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    17.01.2022 г., 12:26
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить