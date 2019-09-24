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    Главная / Торги / Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики. Лот ЗЦ-0441-19-МТ

    Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики. Лот ЗЦ-0441-19-МТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики. Лот ЗЦ-0441-19-МТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 к договору

    Проект договора

    Форма коммерческого предожения

    Форма технического предложения

    Приложение 10 к ТЗ

    Приложение 9 к ТЗ

    Приложение 8 к ТЗ

    Приложение 7.1. к ТЗ

    Приложение 6.1. к ТЗ

    Приложение 4 к ТЗ

    Приложение 2 к ТЗ

    Техническое задание

    Инструкция для участников

    Приложение 7 к ТЗ

    Приложение 1 к ТЗ

    Приложение 3 к ТЗ

    Приложение 5 к ТЗ

    Приложение 6 к ТЗ

    Приложение 1 к догору

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Письмо_о_завершении_процедуры_0441.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1654

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    DGabyishev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габышев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    нефть, нефть, нефть, нефть, нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2019 18:00 GMT +324.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2019 18:0024.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921736Дата и время вскрытия заявок Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 18:0031.12.2019 18:0031.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921736Подведение итогов не позднее Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 18:0031.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921736Подведение итогов не позднее Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Для участников, не относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком; 2. Для участников, относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    42.21.11.112

    Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки нефтепродуктов (нефтепровод)

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/534410/name/5dfc71db915420.24803468

    20.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камеры СОД"

    Кол-во: 4

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