www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921736
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики. Лот ЗЦ-0441-19-МТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1654
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
DGabyishev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Габышев Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2019 18:00 GMT +324.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2019 18:0024.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921736Дата и время вскрытия заявок Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 18:0031.12.2019 18:0031.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921736Подведение итогов не позднее Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камер запуска (приёма) средств очистки и диагностики.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
42.21.11.112
42.21
Документация лота
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.